Рекордное представительство Украины на Уимблдоне: результаты отбора на турнир

Стали известны все участницы от Украины на Уимблдонском турнире-2024. Квалификационный раунд преодолели две из четырех украинских теннисисток.

В отборочном турнире Уимблдона-2024 приняли участие четыре украинские теннисистки. Квалификационные соревнования сумели преодолеть Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинки в квалификации

На пути к финалу отбора Юлия Стародубцева обыграла венгерку Анну Бондарь и "нейтральную" россиянку Анастасию Тихонову. В решающем матче 24-летняя украинка встретилась с австралийкой Мэддисон Инглиз.

Стародубцева оказалась сильнее соперницы. Она без проблем обыграла Инглиз по итогу двух сетов.

В этом году Стародубцева уже преодолевала квалификацию на Australian Open и Ролан Гаррос. Поэтому Уимблдон станет третьим мэйджором в карьере украинки, в котором она сыграет в основе.

Юлия Стародубцева (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия) 2:0 (6:4, 6:2)

Снигур в первом раунде квалификации обыграла представительницу Швейцарии Джил Тайхманн. В украинском дерби Дарья оказалась сильнее Катарины Завацкой.

Финал оказался настоящим испытанием на класс для 22-летней украинки. В первом сете Снигур уступила турецкой теннисистке Зейнеп Сонмез со счетом 1:6.

После четырех геймов второй партии украинка уступала со счетом 0:4. Однако в напряженной борьбе Дарья сумела вырвать победу 7:5. С таким же счетом она завершила решающий сет.

В итоге Снигур впервые в карьере пробилась в основу взрослого Уимблдона.

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) 2:1 (1:6, 7:5, 7:5)

Отметим, что в первом раунде квалификации выбыла из турнира Анастасия Соболева, а во втором Катарина Завацкая.

Кто сыграет в основе Уимблдона

Таким образом, в основной сетке Уимблдона-2024 сыграет рекордное количество украинок. Восемь представительниц нашего государства будут соревноваться на травяном мэйджоре.

Сразу в заявку в основу попали: Элина Свитолина (17-я сеяная), Марта Костюк (20), Даяна Ястремская (32), Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Екатерина Байдль. А через квалификацию еще двое: Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Отметим, что основной турнир стартует 1 июля. Соревнования продлятся до 14 июля.