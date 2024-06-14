Впереди теннисистов ожидает 2 больших турнира – Уимблдон и Олимпиада. Звездный испанец сообщил, что сыграет только на одном из них.

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Что выбрал Надаль

Накануне испанская федерация тенниса официально объявила, что Рафаэль Надаль сыграет на Играх-2024 в Париже. Он выступит не только в одиночном, но и парном разряде – партнером 38-летнего теннисиста станет вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

После этого Рафаэль Надаль в своих соцсетях объявил, что не будет играть на Уимблдоне-2024. Он объяснил свое решение заботой о здоровье, ведь ему сложно менять покрытие

Мы убеждены, что для моего тела лучшее решение – не менять покрытие и продолжать соревноваться на грунте до Олимпиады. Обидно, что в этом году я не смогу прожить замечательную атмосферу этого чрезвычайного турнира, который всегда будет в моем сердце, и быть рядом с британскими фанами, что всегда оказывали мне прекрасную поддержку,

– заявил Надаль.

Отметим, что испанец в третий раз за последние четыре сезона будет пропускать травяной "мэйджор", где он дважды становился чемпионом (2008, 2010) и еще трижды был финалистом.

Важно. Будущий Уимблдон станет первым турниром серии Grand Slam за 25 лет, в котором не примет участие ни один представитель Большой тройки (Роджер Федерер уже завершил карьеру, а Новак Джокович пропустит его из-за травмы).

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится на грунтовых кортах Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль является 14-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.