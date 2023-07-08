"С мыслями об Украине": Свитолина о принципиальной игре Уимблдона с соперницей страны-агрессора

В воскресенье, 9 июля, свой матч четвертого круга Уимблдона-2023 проведет бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинская теннисистка встретится с белорусской Викторией Азаренко.

К счастью, в первых трех кругах украинка не выпадала на соперниц из стран-агрессоров. Однако в 1/8 финала Уимблдона Элина Свитолина столкнется с представительницей Беларуси, которая поддерживает Россию в войне в Украине.

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Свитолина: Я выйду туда, наберусь боевого духа и буду бороться за каждое очко

Украинская теннисистка прокомментировала предстоящую встречу с Викторией Азаренка, которая очень неудобная соперница для нашей Элины.

Свитолина призналась, что перед ней большой вызов.

Это большой вызов, конечно. Для меня это большая мотивация. Во-первых, я думаю и о своей стране. Да, с нетерпением жду этого испытания. Это другой матч, но в каком-то смысле многие украинцы будут смотреть, поддерживать меня. Я выйду туда, наберусь боевого духа и буду бороться за каждое очко,

– сказала Свитолина.

Украинка хорошо знакома со стилем игры будущей соперницы, которая любит доминировать на корте и очень рано пытается забирать мяч. Наша теннисистка исповедует теннис по защите в атаку. Сначала Элина защищается, а затем нападает. Поэтому у будущих оппоненток кардинально разные стили ведения игры.

Свитолина рассказала, что вместе с новым тренером посмотрит и разберет свои ошибки, которые совершала в предыдущих матчах против этой белорусской теннисистки. Тогда составит план на игру и постарается воплотить его в реальность.

Матч Свитолиной 1/8 финала Уимблдона-2023 против Азаренко запланирован на 9 июля, ориентировочное начало встречи 13:00 (по киевскому времени).

До предстоящей встречи Свитолина пять раз играла против этой соперницы из Беларуси. К сожалению, во всех матчах побеждала Азаренко. В последний раз теннисистки играли между собой в 1/16 финала Australian Open-2022. Но игра закончилась победой белоруски, Азаренко отдала украинке всего два гейма – 6:0, 6:2.

Надеемся, что 9 июля Свитолина прервет свою непобедимую серию против Азаренко.

Напомним, что в четвертом круге Уимблдона-2023, кроме Свитолиной, также уже точно сыграет Леся Цуренко. Марта Костюк возьмется за место в этом круге 8 июля в игре против американки Мэдисон Киз. Ангелина Калинина не смогла пройти второй круг соревнований.