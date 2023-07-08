18 ракетка мира из США рассказала, как относится к поведению украинок, которые не подают руку российским и белорусским коллегам по корту во время войны в Украине. Мэдисон Киз выразила свою полную поддержку украинским теннисисткам.

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Киз: К настоящему моменту я стараюсь поддерживать как только могу

Американка заверила, что поддерживает их как только может, а происходящее в Украине – настоящая трагедия. Киз призналась, что в эту ситуацию приобщены все теннисистки даже те, которые играют за другие страны. Все они выступают в одном Туре.

Безусловно, это то, о чем каждый день пишут во всех заголовках по всему миру. Очевидно, что происходящее в Украине – это настоящая трагедия. Я думаю, что всем игрокам было невероятно сложно пытаться понять, как поддержать и как поступать правильно. Даже будучи американкой, которая не вовлечена в ситуацию, я думаю, что все равно трудно сказать, что мы не вовлечены, когда все это происходит в одном и том же Туре. Но, я думаю, что в этот момент я стараюсь поддерживать как только могу. Я действительно не знаю, что могу делать на своем месте,

– заявила американка.

Обратите внимание! Впереди у Киз матч с Мартой Костюк. Теннисистки выйдут на корт 8 июля, ориентировочное начало матча 15:00 (по Киеву).

В предварительном раунде американка обыграла швейцарку Викторию Голубич – 0:2 (5:7, 3:6). Костюк прошла дальше на отказе испанки Паулы Бадосы, которую дальше беспокоят проблемы со здоровьем. Хотя первый сет был и первый гейм второй партии были за украинкой. Марта впервые сыграет в третьем круге Уимблдона.

Отметим, что Марта Костюк является одной из тех теннисисток, которая смело и открыто осуждает позицию россиянок и белорусок, молчащих о войне или избегающих этой темы. Украинка уже давно не подает руку соперницам враждебных стран и после победы Украины в войне тоже не будет этого делать.