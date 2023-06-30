Жребий брошен: Свитолина сыграет против легендарной 5-кратной чемпионки турнира на старте Уимблдона
Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге британского Уимблдона-2023. Самый солидный жребий достался нашей бывшей первой ракетке Элине Свитолиной.
К сожалению, далеко не все топовые украинские теннисистки смогли попасть в основную сетку старейшего турнира. Дайана Ястремская проиграла в финале квалификации Уимблдона. Обидчицей украинки была 165-я ракетка мира Селин Наеф из Швейцарии – 2:6, 6:3, 4:6, повідомляє 24 Канал.
Следует узнать Россияне и белорусы получили условия допуска на Уимблдон: никаких соглашений с санкциями.
Интересный жребий для Свитолиной
Другие украинки узнали своих соперниц в первом круге лондонского турнира. Бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина стартует на Уимблдоне матчем против Винус Уильямс. Легендарная американка является 5-кратной чемпионкой этого турнира (2000, 2001, 2005, 2007 и 2008).
Этот жребий довольно положительный для бывшей первой ракетки Украины. Ведь ее соперница из США уже далеко не молода, Винус соревнуется в возрасте 43-х лет, занимает лишь 554 позицию в мировом рейтинге WTA, а счет история очных встреч в пользу нашей теннисистки 3:1.
Соперницы других украинских теннисисток
- Первая ракетка страны Ангелина Калинина сыграет против испанской соперницы Джессики Боусас Манейро. Теннисистки еще ни разу не встречались между собой на корте.
- Марта Костюк попытается переиграть на старте Уимблдона представительницу Греции Марию Саккари, которая очень неудобна для украинки. Саккари уже дважды побеждала нашу теннисистку из Киева – дважды по 0:2 по сетам.
- Леся Цуренко во второй раз в карьере сыграет против американки Клер Лю, которая идет на 95-м месте в рейтинге WTA. В 2022 году украинская теннисистка уже побеждала эту соперницу - 0:2 (4:6, 5:7).
- Относительно последней среди украинок Екатерины Байндль, она встретится в первом круге против соперницы из Канады Лейлы Фернандес (WTA №96). Теннисистки впервые сыграют между собой.
К счастью, украинки в первом круге не сыграют против соперниц из России или Беларуси, которых вернули к соревнованиям на Уимблдоне. В прошлом году их не допустили к старту. Однако для допуска на эти соревнования россияне и белорусы должны соблюдать условия, установленные организаторами турнира.
Напомним, что матчи Уимблдона проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Соревнования начнутся с 3 июля и продлятся до 16 июля.