Жребий брошен: Свитолина сыграет против легендарной 5-кратной чемпионки турнира на старте Уимблдона

Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге британского Уимблдона-2023. Самый солидный жребий достался нашей бывшей первой ракетке Элине Свитолиной.

К сожалению, далеко не все топовые украинские теннисистки смогли попасть в основную сетку старейшего турнира. Дайана Ястремская проиграла в финале квалификации Уимблдона. Обидчицей украинки была 165-я ракетка мира Селин Наеф из Швейцарии – 2:6, 6:3, 4:6, повідомляє 24 Канал.

Следует узнать Россияне и белорусы получили условия допуска на Уимблдон: никаких соглашений с санкциями.

Интересный жребий для Свитолиной

Другие украинки узнали своих соперниц в первом круге лондонского турнира. Бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина стартует на Уимблдоне матчем против Винус Уильямс. Легендарная американка является 5-кратной чемпионкой этого турнира (2000, 2001, 2005, 2007 и 2008).

Этот жребий довольно положительный для бывшей первой ракетки Украины. Ведь ее соперница из США уже далеко не молода, Винус соревнуется в возрасте 43-х лет, занимает лишь 554 позицию в мировом рейтинге WTA, а счет история очных встреч в пользу нашей теннисистки 3:1.

Соперницы других украинских теннисисток

Первая ракетка страны Ангелина Калинина сыграет против испанской соперницы Джессики Боусас Манейро. Теннисистки еще ни разу не встречались между собой на корте.

Марта Костюк попытается переиграть на старте Уимблдона представительницу Греции Марию Саккари, которая очень неудобна для украинки. Саккари уже дважды побеждала нашу теннисистку из Киева – дважды по 0:2 по сетам.

Леся Цуренко во второй раз в карьере сыграет против американки Клер Лю, которая идет на 95-м месте в рейтинге WTA. В 2022 году украинская теннисистка уже побеждала эту соперницу - 0:2 (4:6, 5:7).

Относительно последней среди украинок Екатерины Байндль, она встретится в первом круге против соперницы из Канады Лейлы Фернандес (WTA №96). Теннисистки впервые сыграют между собой.

К счастью, украинки в первом круге не сыграют против соперниц из России или Беларуси, которых вернули к соревнованиям на Уимблдоне. В прошлом году их не допустили к старту. Однако для допуска на эти соревнования россияне и белорусы должны соблюдать условия, установленные организаторами турнира.

Напомним, что матчи Уимблдона проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Соревнования начнутся с 3 июля и продлятся до 16 июля.