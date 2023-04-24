В Англии забили гол через пол поля после роковой ошибки голкипера: курьезное видео

Поединок Первой лиги Англии между Уиком и Линкольном запомнился курьезным и в то же время красивым взятием ворот. Голкипер хозяев грубо ошибся и принес гол сопернику.

Линкольн повел в счете уже на 7-й минуте встречи благодаря точному удару Дилана Даффи. Минимальный счет на табло продержался до 71 минуты, тогда голкипер хозяев сделал настоящий подарок для соперника, пишет 24 Канал.

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Эпическое взятие ворот

Вратарь Уиком Стриек выбил мяч на часть поля гостей, но сделал это прямо у ноги футболиста Линкольна Лассе Соренсена. Тот, долго не раздумывая, пробил по воротам хозяев, ведь вратарь не успел вернуться на линию ворот.

Для 23-летнего полузащитника из Дании этот гол стал вторым в 48 сыгранных матчах во всех турнирах в текущем сезоне. Также в его активе один ассист.

Голкипер в этом эпизоде стал двойным неудачником. Ведь грубо ошибся да еще и бегу к собственным владениям курьезно упал.

Линкольн эпически удвоил свое преимущество 0:2, но не без помощи соперника. Поединок так и завершился с цифрами на табло 0:2 в пользу гостей.

Линкольн после 43 сыгранных поединков идет на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги Англии, имея в своем активе 59 очков.

Уиком с 68 баллами идет на позицию выше – 9-е место, но их преимущество составляет 9 пунктов.

Видеообзор матча (гол со своей части поля с 1:36)