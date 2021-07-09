Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации. В частности, на протяжении 8 июня в Токио обнаружили рекордное количество новых случаев заболевания – 896.

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Правительство ввело чрезвычайное положение

Из-за вспышки коронавируса японское правительство ввело чрезвычайное положение. Оно продлится до 22 августа.

Около 2 недель осталось до начала Олимпийских игр. Они пройдут в беспрецедентных условиях чрезвычайного положения. Спортсмены и заинтересованные стороны прибывают в Японию друг за другом,

– заявил премьер-министр Японии Йосихиде Суга.

Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио воочию смогут увидеть только жители Японии. Трибуны могут быть заполнены только на 50%.

Некоторые требуют отменить событие

В Японии из-за приближения Олимпиады и одновременного ухудшения ситуации с коронавирусом усилились общественные настроения относительно отмены события. Благодаря юристу петиция об отмене проведения Олимпиады довольно быстро набрала 350 тысяч подписей.

Хотя согласно контракту, Олимпиаду может отменить только Международный олимпийский комитет. Организаторы соревнований понимают, что без публичности трудно представить проведение международных спортивных соревнований.

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"Поскольку я когда-то была спортсменкой, то понимаю, что спортсмены очень хотят, чтобы их видели как можно больше людей. Я надеюсь, что они не будут занижать свои выступления, поскольку их желания не осуществились", -заявила президент Олимпиады в Токио Сейко Хашимото.

Публичных мероприятий во время соревнований будет

Токио уже второй раз будет принимать Олимпиаду после 1964 года. Летние Олимпийские игры должны были состояться в июле 2020 года. Впрочем, из-за пандемии перенесены на 2021 год.



Токио уже второй раз будет принимать Олимпиаду / Фото AP

Планируемый бюджет события был определен почти в 13 миллиардов долларов. Однако реальная сумма расходов на проведение Олимпиады остается неизвестной. Как уверяет украинский посол в Японии, публичных мероприятий во время соревнований не будет даже для официальных лиц.

Худшее, что может произойти, это то, что в результате каких-то непредсказуемых событий в ходе соревнований в определенных спортсменов могут находить положительные тесты. Тогда, конечно, они будут отстранены от соревнований, чтобы не контактировать с другими. Это может быть плохая история,

– рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В целом во время Олимпиады и Паралимпийских игр состоится около тысячи событий. Будет 5 новых олимпийских видов спорта – серфинг, спортивное скалолазание, скейтбординг, бейсбол и каратэ.

Каким будет состав Украины

Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля сообщил состав сборной Украины. Всего на Олимпиаду поедут 158 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 видах спорта.

Официальным транслятором Олимпийских игр в Токио в Украине, как и обычно, будет общественный вещатель.