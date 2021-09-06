УХЛ официально объявила состав участников и формат нового сезона

Украинская хоккейная лига официально объявила о том, что в новом хоккейном сезоне в чемпионате примут участие 8 команд.

Состав участников

Это – Белый Барс (Белая Церковь), Днепр (Херсон), Донбасс (Донецк), Краматорск, Кременчуг, Мариуполь, Сокол (Киев) и Рулав Одд (Харьков).

К слову Украинский Донбасс одержал дебютную победу в Лиге чемпионов

Дебютантом есть только харьковский Рулав Одд, который ранее выступал в любителях, но решил перейти в профессионалы. Не продолжают выступления Ледяные Волки.

Новый сезон чемпионата Украины по хоккею начнется с Кубка открытия, который состоится 17 сентября. В нем встретятся действующие чемпион и вице-чемпион Украины – Донбасс и Сокол, после чего начнутся и поединки национального первенства. Каждая команда проведет 42 матча в 6 кругов.

По окончании регулярного чемпионата команды проведут плей-офф. В прошлом сезоне победитель первой части чемпионата играли в полуфинале плей-офф, в то время как команды, занявшие второе – седьмое места – в четвертьфинале, определяя еще трех полуфиналистов.

Календарь матчей чемпионата Украины по хоккею пока не сформирован. Даты матчей нового сезона УХЛ объявит позже.