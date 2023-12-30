Станет соперником Месси: легенда сборной Франции Уго Льорис покинул Тоттенхэм и переехал в США

Французский вратарь решил завершать карьеру в чемпионате МЧС. Уго перестал получать практику в Лондоне, поэтому решил перебраться за океан.

В этом сезоне Уго Льорис потерял игровую практику в Тоттенхеме. 37-летний француз не только не провел ни одного матча за "шпор", но еще и не попал ни разу в заявку команды.

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Впрочем, с нового года Уго будет выступать за новую команду. Американский ФК Лос-Анджелес объявил о подписании Льориса. Контракт француза с Тоттенхэмом действовал до лета 2024, но сумма компенсации не разглашается.

С Лос-Анджелесом француз подписал контракт на один сезон. Также в соглашении есть опция ее продления на сезоны 2025 и 2026 годов. Напомним, что "черно-золотые" в сезоне-2023 стали вицечемпионами МЦС, проиграв в финале Коламбус Крю.

Уго является питомцем Ниццы, за которую выступал с 2005 по 2008 годы. Больше француз засветился в Лионе (2008-2012), с которым выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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Также Льорис доходил с Лионом в полуфинал Лиги чемпионов. С 2012 года Уго выступал за Тоттенхэм, наиграв за "шпор" 447 встреч. Это восьмой показатель в истории лондонцев. Вместе с Тоттенхэмом вратарь выходил в финал Лиги чемпионов и Кубка лиги.

Кроме того, Уго стал легендой сборной Франции, наиграв за нее 145 встреч. Это делает его главным гвардейцем "Ле Бле". Вместе с командой Дидье Дешама Льорис стал чемпионом мира-2018, а также вицечемпионом Евро-2016 и ЧМ-2022.