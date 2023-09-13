Брутальность плюс зрелищность: UFC официально объединился с реслинг-промоушеном WWE

Крупнейшие организации в MMA и реслинге решили слиться в одно целое. Стороны сформировали новую кампанию.

UFC официально объединился с реслинг-промоушеном WWE. Анонс симбиоза двух лег был объявлен еще в апреле.

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Новая история

Американская компания Endeavor Group Holdings, владеющая правами на UFС, а также реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment объявили об объединении. Компании создали новую организацию, которая будет носить название TKO Group Holdings. Следует отметить, что ее акции уже начали продаваться на нью-йоркской фондовой бирже.

Стоит отметить, что стороны практически равноценно распределили акции TKO Group Holdings, поскольку Endeavor Group Holdings будет владеть 51 процентом, а за WWE останется 49 процентов. Общая капитализация новой компании составляет 21,4 миллиарда евро. К тому же генеральным директором TKO Group станет Ари Эмануэль, а действующий глава WWE Винс Макмэн будет назначен исполнительным председателем совета директоров. Вместе с новыми боссами "симбиоза" на событие пришли президент UFC Дэйна Уайт, а также экс-чемпион UFC Даниэль Кормье и звезды WWE.

Создание бренда TKO знаменует собой новую увлекательную главу для UFC и WWE как лидеров мирового спорта и развлечений. Учитывая их постоянную связь с сетью Endeavour, мы уверены в нашей способности ускорить их рост и обеспечить долгосрочную стабильную прибыль для акционеров. Объединив UFC и WWE под одной крышей, мы произведем непревзойденные впечатления более миллиарда преданных фанатов по всему миру,

– говорится в сообщении TKO Group Holdings

Действующие чемпионы UFC

Тяжелый вес – Джон Джонс (США)

Полутяжелый вес – вакантный

Средний вес – Шон Стрикланд (США)

Полусредний вес – Леон Эдвардс (Англия)

Легкий вес – Ислам Махачев (страна-агрессор)

Полулегкий вес – Александр Волкановский (Австралия)

Сверхлегкий вес – Шон О'Мелли (США)

Самый легкий вес – Алешандри Пантожа (Бразилия)

Полулегкий вес (женщины) – вакантный

Самый легкий вес (женщины) – вакантный

Самый легкий вес (женщины) – Алекса Грассо (Мексика)

Минимальный вес (женщины) – Чжан Вэйли (Китай)

Действующие обладатели титулов WWE