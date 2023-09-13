Брутальность плюс зрелищность: UFC официально объединился с реслинг-промоушеном WWE
Источник:MMAJunkie
Крупнейшие организации в MMA и реслинге решили слиться в одно целое. Стороны сформировали новую кампанию.
UFC официально объединился с реслинг-промоушеном WWE. Анонс симбиоза двух лег был объявлен еще в апреле.
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Новая история
Американская компания Endeavor Group Holdings, владеющая правами на UFС, а также реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment объявили об объединении. Компании создали новую организацию, которая будет носить название TKO Group Holdings. Следует отметить, что ее акции уже начали продаваться на нью-йоркской фондовой бирже.
Стоит отметить, что стороны практически равноценно распределили акции TKO Group Holdings, поскольку Endeavor Group Holdings будет владеть 51 процентом, а за WWE останется 49 процентов. Общая капитализация новой компании составляет 21,4 миллиарда евро. К тому же генеральным директором TKO Group станет Ари Эмануэль, а действующий глава WWE Винс Макмэн будет назначен исполнительным председателем совета директоров. Вместе с новыми боссами "симбиоза" на событие пришли президент UFC Дэйна Уайт, а также экс-чемпион UFC Даниэль Кормье и звезды WWE.
Создание бренда TKO знаменует собой новую увлекательную главу для UFC и WWE как лидеров мирового спорта и развлечений. Учитывая их постоянную связь с сетью Endeavour, мы уверены в нашей способности ускорить их рост и обеспечить долгосрочную стабильную прибыль для акционеров. Объединив UFC и WWE под одной крышей, мы произведем непревзойденные впечатления более миллиарда преданных фанатов по всему миру,
– говорится в сообщении TKO Group Holdings
Действующие чемпионы UFC
- Тяжелый вес – Джон Джонс (США)
- Полутяжелый вес – вакантный
- Средний вес – Шон Стрикланд (США)
- Полусредний вес – Леон Эдвардс (Англия)
- Легкий вес – Ислам Махачев (страна-агрессор)
- Полулегкий вес – Александр Волкановский (Австралия)
- Сверхлегкий вес – Шон О'Мелли (США)
- Самый легкий вес – Алешандри Пантожа (Бразилия)
- Полулегкий вес (женщины) – вакантный
- Самый легкий вес (женщины) – вакантный
- Самый легкий вес (женщины) – Алекса Грассо (Мексика)
- Минимальный вес (женщины) – Чжан Вэйли (Китай)
Действующие обладатели титулов WWE
- Всемирный – Роман Рейнс (США)
- В тяжелом весе – Сет Ролинс (США)
- Интернациональный – Гюнтер (Австрия)
- Безоговорочный командный – Финн Балор и Дамиан Прист (Ирландия и Пуэрто-Рико)
- Трофей США – Остин Сиори (США)
- NXT – Кармело Хайс (США)
- Чемпион WWE (женщины) – Ийо Скай (Япония)
- В тяжелом весе (женщины) – Риа Рипли (Австралия)
- Безоговорочный командный (женщины) – Соня Девил и Челси Грин (США и Канада)
- NXT (женщины) – Беки Линч (США)