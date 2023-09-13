UFC офіційно об'єднався з реслінг-промоушеном WWE. Анонс симбіозу двох ліг був оголошений ще в квітні.
Варте уваги Найкращі на планеті: українські каратисти здобули титули Grand Winner за підсумками сезону
Нова історія
Американська компанія Endeavor Group Holdings, котра володіє правами на UFС, а також реслінг-промоушен World Wrestling Entertainment оголосили про об'єднання. Компанії створили нову організацію, яка носитиме назву TKO Group Holdings. Варто відзначити, що її акції вже почали продаватися на нью-йоркській фондовій біржі.
Варто відзначити, що сторони практично рівноцінно розподілили акції TKO Group Holdings, оскільки Endeavor Group Holdings володітиме 51 відсотком, а за WWE залишиться 49 відсотків. Загальна капіталізація новоствореної компанії становить 21,4 мільярди євро. До того ж генеральним директором TKO Group стане Арі Емануель, а чинний очільник WWE Вінс Макмен буде призначений виконавчим головою ради директорів. Разом з новими босами "симбіозу" на подію злиття прийшли президент UFC Дейна Уайт, а також екс-чемпіон UFC Даніель Кормье та зірки WWE.
Створення бренду TKO знаменує собою нову захоплюючу главу для UFC і WWE як лідерів світового спорту і розваг. З огляду на їх постійний зв'язок з мережею Endeavour, ми впевнені в нашій здатності прискорити їх зростання і забезпечити довгострокову стабільний прибуток для акціонерів. Об'єднавши UFC і WWE під одним дахом, ми надамо неперевершені враження більш ніж мільярду відданих фанатів по всьому світу,
– йдеться у повідомленні TKO Group Holdings
Чинні чемпіони UFC
- Важка вага – Джон Джонс (США)
- Напівважка вага – вакантна
- Середня вага – Шон Стрикланд (США)
- Напівсередня вага – Леон Едвардс (Англія)
- Легка вага – Іслам Махачов (країна-агресор)
- Напівлегка вага – Олександр Волкановский (Австралія)
- Надлегка вага – Шон О'Меллі (США)
- Найлегша вага – Алешандрі Пантожа (Бразилія)
- Напівлегка вага (жінки) – вакантна
- Найлегша вага (жінки) – вакантна
- Найлегша вага (жінки) – Алекса Грассо (Мексика)
- Мінімальна вага (жінки) – Чжан Вейлі (Китай)
Чинні володарі титулів WWE
- Всесвітній – Роман Рейнс (США)
- У важкій вазі – Сет Ролінс (США)
- Інтернаціональний – Гюнтер (Австрія)
- Беззаперечний командний – Фінн Балор та Даміан Пріст (Ірландія та Пуерто-Рико)
- Трофей США – Остін Сіорі (США)
- NXT – Кармело Хайс (США)
- Чемпіон WWE (жінки) – Ійо Скай (Японія)
- У важкій вазі (жінки) – Ріа Ріплі (Австралія)
- Беззаперечний командний (жінки) – Соня Девіль та Челсі Грін (США та Канада)
- NXT (жінки) – Бекі Лінч (США)