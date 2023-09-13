UFC офіційно об'єднався з реслінг-промоушеном WWE. Анонс симбіозу двох ліг був оголошений ще в квітні.

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Нова історія

Американська компанія Endeavor Group Holdings, котра володіє правами на UFС, а також реслінг-промоушен World Wrestling Entertainment оголосили про об'єднання. Компанії створили нову організацію, яка носитиме назву TKO Group Holdings. Варто відзначити, що її акції вже почали продаватися на нью-йоркській фондовій біржі.

Варто відзначити, що сторони практично рівноцінно розподілили акції TKO Group Holdings, оскільки Endeavor Group Holdings володітиме 51 відсотком, а за WWE залишиться 49 відсотків. Загальна капіталізація новоствореної компанії становить 21,4 мільярди євро. До того ж генеральним директором TKO Group стане Арі Емануель, а чинний очільник WWE Вінс Макмен буде призначений виконавчим головою ради директорів. Разом з новими босами "симбіозу" на подію злиття прийшли президент UFC Дейна Уайт, а також екс-чемпіон UFC Даніель Кормье та зірки WWE.

Створення бренду TKO знаменує собою нову захоплюючу главу для UFC і WWE як лідерів світового спорту і розваг. З огляду на їх постійний зв'язок з мережею Endeavour, ми впевнені в нашій здатності прискорити їх зростання і забезпечити довгострокову стабільний прибуток для акціонерів. Об'єднавши UFC і WWE під одним дахом, ми надамо неперевершені враження більш ніж мільярду відданих фанатів по всьому світу,

– йдеться у повідомленні TKO Group Holdings

Чинні чемпіони UFC

Важка вага – Джон Джонс (США)

Напівважка вага – вакантна

Середня вага – Шон Стрикланд (США)

Напівсередня вага – Леон Едвардс (Англія)

Легка вага – Іслам Махачов (країна-агресор)

Напівлегка вага – Олександр Волкановский (Австралія)

Надлегка вага – Шон О'Меллі (США)

Найлегша вага – Алешандрі Пантожа (Бразилія)

Напівлегка вага (жінки) – вакантна

Найлегша вага (жінки) – вакантна

Найлегша вага (жінки) – Алекса Грассо (Мексика)

Мінімальна вага (жінки) – Чжан Вейлі (Китай)

Чинні володарі титулів WWE