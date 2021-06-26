Уэльс лучше начал этот матч, взяв мяч под свой контроль. Но до забитых голов дело не дошло. И вообще команды не слишком прицельно били по воротам.

Примечательно Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании

Дания же забила первый гол в середине первого тайма почти первым ударом в створ ворот. Отличился Дольберг.

Датчане быстро разыграли мяч, оставив за спинами соперников. Мяч попал в Дольберга. Сделав несколько шагов в штрафную, нападающий обработал мяч себе под удар. И мощно пробил низом в дальний угол ворот. Голкипер Уорд в прыжке не сумел дотянуться до мяча.

Видео гола Дольберга

Стоит добавить, что арбитр не сразу засчитал взятие ворот. Пришлось проверять его на офсайд. Ведь в момент удара перед голкипером был Бретвейт. Но нарушения правил с его стороны не было.