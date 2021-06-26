Уэльс – Дания: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2020

Уэльс и Дания первыми разыграют путевку в 1/4 финала Евро-2020. Команды встретятся 26 июня в Амстердаме в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Уэльс – Дания: где смотреть онлайн матч

Поединок 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания начнется в 19:00.

К теме Уэльс или Дания: кто выиграет матч и станет первым четвертьфиналистом Евро-2020

В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Уэльс – Дания будут транслировать на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Трансляция со стадиона в Амстердаме начнется в 18:50.

Смотреть онлайн матч Уэльс – Дания можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.