Уэльс вышел в плей-офф, заняв второе место в группе A. Валлийцы пропустили вперед Италию, но опередили Швейцарию и Турцию.

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За сборной Дании следят едва ли не больше всего на Евро-2020 после инцидента с Кристианом Эриксеном. Несмотря на два поражения на групповом этапе Финляндии и Бельгии датская команда вышла в плей-офф со второй строчки.

Этому поспособствовала разгромная победа над российской сборной. По данным УЕФА, Уэльс и Дания сыграли 10 матчей. Валлийцы выиграли 4 поединка против 6 у Дании.

Уэльс – Дания: прогноз Favbet на матч 1/8 финала Евро-2020

Дания, пожалуй, самая сильная команда Евро-2020 среднего класса. Датские футболисты демонстрируют содержательный футбол, чем заслужили выход в плей-офф.

Дания – фаворит матча с Уэльсом. Их проход в следующий раунд букмекеры оценивают коэффициентом 1,40. Также букмекеры предлагают коэффициент 1,87 на победу датчан в основное время.

Что касается Уэльса, то их шансы выйти в 1/4 финала букмекеры оценивают коэффициентом 3,15. Победу валлийцев в основное время игры оценивают коэффициентом 5,20.

Ничья в основное время матча оценена коэффициентом 3,30. Если команды не смогут определить сильнейшего за 90 минут, то продолжат битву в дополнительное время. Победу Уэльса в овертайме оценивают коэффициентом 18, когда на Данию дают коэффициент 9,50.

Если Уэльс и Дания не определят более сильного и в дополнительное время, то продолжат борьбу в серии пенальти. Здесь букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 11 на победу по пенальти что Уэльсу, что Дании.

Матч Уэльс – Дания состоится в Амстердаме. Начало поединка в 19:00.