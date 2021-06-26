Уэльс – Дания: где смотреть онлайн матч
Поединок 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания начнется в 19:00.
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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Уэльс – Дания будут транслировать на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".
Трансляция со стадиона в Амстердаме начнется в 18:50.
Смотреть онлайн матч Уэльс – Дания можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
- Уэльс и Дания вышли в 1/8 финала, заняв вторые места в своих группах. Валлийцы удержали вторую строчку в группе с Италией, Швейцарией и Турцией.
- Зато Дания несмотря на два поражения опередила Финляндию и Россию, но пропустила вперед Бельгию.