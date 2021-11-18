После поражения в СКА в чемпионате ФНЛ от Краснодара 2 специалист не очень рад был общаться с журналистами.

К слову Тренера Баварии разозлили вопросы журналистов относительно невакцинированных игроков в клубе

"Давай. Задавайте вопрос, уехали ли мы отсюда йо*. Комментарии? Для того чтобы выигрывать, (нужно) забивать свои, б**, кучу моментов, б**, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо", – сказал Юран на пресс-конференции.

Что известно о Юране и СКА

После 23-х туров СКА-Хабаровск занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая семь очков лидеру и всего на два пункта отставая от второго места, что гарантирует прямую путевку в элитный дивизион.

Сергей Юран стал известен благодаря выступлениям за киевское Динамо, португальские Порту и Бенфику, а также московский Спартак. Юран – один из немногих футболистов, сыгравших за три разных сборных – СССР, СНГ и России.

Видео пресс-конференции Юрана