Очередной зашквар: УЕФА запретила приносить фото погибших защитников Украины на матчи Евро-2024

УЕФА запретила украинским болельщикам приносить фото погибших героев на матчи Евро-2024. Об этом рассказал офицер по безопасности сборной Украины Андрей Таран.

Ранее УЕФА запретила использование российских флагов на матче Румыния – Украина. Также представители главной фан-зоны в Берлине запретили использование флага России на местных матчах.

Читайте также У некоторых игроков есть микроповреждения: Ребров назвал, кто готовится к матчу с Бельгией

Фото погибших героев запретили приносить на Евро

Андрей Таран сообщил, что украинская сторона пытается решить этот вопрос.

За день до матча у нас проходят организационные совещания, на которых УЕФА рассказывает, что украинская сторона обратилась с такими-то вопросами. Мол, мы согласовываем это, а это – нет. Перед выездом в Штутгарт мы написали письмо УЕФА с просьбой согласовать некоторые позиции. Ждем ответа,

– рассказал офицер по безопасности сборной Украины.

Также он добавил, что политические лозунги и любые проявления агрессии на стадионе являются категорически запрещенными. Однако, часто под эту категорию попадают невинные вещи.

"Как часто УЕФА отказывает? Почти все, что касается спорта, они согласовывают. Политические и лозунги с любыми проявлениями агрессии категорически запрещены. Помню, как в свое время УЕФА запретил баннер, на котором были нарисованы казаки с саблями. Сейчас в Украине идет война, есть погибшие герои. УЕФА запрещает проходить на стадион с их фото. Они считают, что этому не место на стадионе", – поделился Таран.

Напомним, что неоднократно на матчах Евро-2024 были замечены российские флаги.