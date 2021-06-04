УЕФА вспомнил фантастический сейв Трубина, который спас Шахтер в Лиге чемпионов: видео

УЕФА выделила потрясающее спасение ворот Шахтера 19-летний голкипер Анатолий Трубин. Матч второго тура Лиги чемпионов пройти Интера состоялся в Киеве.

Удар со штрафной точки наносил лучший бомбардир Интера последних двух сезонов – Ромелу Лукаку. Бельгиец идеально пробивал в левый угол ворот, но вывести вперед Интер ему не позволил героический сейв молодого кипера.

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Видео сейву Трубина

"Горняки" закончили выступления в ЛЧ на третьем месте, квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, где прошли Маккаби, но в следующем раунде уступили Роме.

В текущем сезоне на счету Трубина 30 игр и 28 пропущенных мячей.

Матч закончился вничью 0: 0. Ничья позволила Шахтеру на время возглавить группу B, в которой также играли Боруссия М и Реал.