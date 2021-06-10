УЕФА видит деньги "Газпрома", – Андриюк о решении забрать с формы лозунг "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций обязал Украину убрать из формы нашей футбольной сборной слова "Героям слава". Такое решение УЕФА обусловлено тем, что в перечне спонсоров есть российский "Газпром".
Газодобывающая компания не просто спонсирует конкретные соревнования, а в целом платит больше всего денег. Об этом рассказал футбольный обозреватель Константин Андриюк.
Актуально УЕФА обязал сборную Украины убрать из формы слоган "Героям слава"
В Кремле начали давить на УЕФА, – Андриюк
"УЕФА видит деньги "Газпрома". Потому что "Газпром" не просто спонсор соревнований – это и Лига чемпионов. А является титульным спонсором", – пояснил он.
Эксперт считает, что российской компании это нужно не для рекламы, а для политического лобби. И возможность его применить появилась именно сейчас, когда возникла ситуация с формой сборной Украины.
Я думаю, ситуация разворачивалась таким образом. Появилась форма, информация о ней разошлась по Украине, Россиеи, потом подватила ее российская пропаганда. У Кремля где-то там защекотало в одном месте, и они начали давить на УЕФА,
– отметил эксперт.
И добавил, УЕФА, как организация, любящая деньги, решила согласиться с претензиями России. К тому же сделано это очень хитро, ведь некоторые вещи на форме остались. Например, к карте и лозунгу "Слава Украине" у Союза замечаний нет.
По его словам, сборная Украины обязана и вынуждена выполнить это решение. В случае отказа, УЕФА может лишить нашу страну статуса участника Евро-2020.
"Но никто никогда не пойдет на такое решение и никто не будет делать. К сожалению, у Украины нет других вариантов, как подчиниться УЕФА", – подытожил Константин Андриюк.
Константин Андриюк прокомментировал решение УЕФА: смотрите видео
Скандал с формой сборной Украины: главное
- Новая форма сборной Украины по футболу на Евро-2020 была представлена 6 июня. На ней были изображены контуры карты нашей страны, а также лозунги "Слава Украине", "Героям слава".
- Россияне сразу раскритиковали форму. Депутаты Госдумы выступили с призывами официально запретить украинцам в ней выступать. Однако в УЕФА 7 июня ответили, что форма утверждена для участия в Евро-2020.
- 8 июня Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА. Мол, в форме сборной Украины "использованы политические мотивы".
- В итоге УЕФА 10 июня официально обязал сборную Украины по футболу убрать с новой формы слоган "Героям слава".