УЕФА видит деньги "Газпрома", – Андриюк о решении забрать с формы лозунг "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций обязал Украину убрать из формы нашей футбольной сборной слова "Героям слава". Такое решение УЕФА обусловлено тем, что в перечне спонсоров есть российский "Газпром".

Газодобывающая компания не просто спонсирует конкретные соревнования, а в целом платит больше всего денег. Об этом рассказал футбольный обозреватель Константин Андриюк.

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В Кремле начали давить на УЕФА, – Андриюк

"УЕФА видит деньги "Газпрома". Потому что "Газпром" не просто спонсор соревнований – это и Лига чемпионов. А является титульным спонсором", – пояснил он.

Эксперт считает, что российской компании это нужно не для рекламы, а для политического лобби. И возможность его применить появилась именно сейчас, когда возникла ситуация с формой сборной Украины.

Я думаю, ситуация разворачивалась таким образом. Появилась форма, информация о ней разошлась по Украине, Россиеи, потом подватила ее российская пропаганда. У Кремля где-то там защекотало в одном месте, и они начали давить на УЕФА,

– отметил эксперт.

И добавил, УЕФА, как организация, любящая деньги, решила согласиться с претензиями России. К тому же сделано это очень хитро, ведь некоторые вещи на форме остались. Например, к карте и лозунгу "Слава Украине" у Союза замечаний нет.

По его словам, сборная Украины обязана и вынуждена выполнить это решение. В случае отказа, УЕФА может лишить нашу страну статуса участника Евро-2020.

"Но никто никогда не пойдет на такое решение и никто не будет делать. К сожалению, у Украины нет других вариантов, как подчиниться УЕФА", – подытожил Константин Андриюк.

Константин Андриюк прокомментировал решение УЕФА: смотрите видео

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