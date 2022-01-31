УЕФА судится с немецкой пиццерией из-за названия пиццы

Немецкая пиццерия Pizza Wolke получила судебный иск от УЕФА. Причиной стало название пиццы.

Пиццерия Pizza Wolke одну из своих пицц назвала Champignons League (Лига шампиньонов). Однако в УЕФА решили, что это название очень созвучно с названием турнира, который они организуют – Champions League (Лига чемпионов).

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Поэтому в УЕФА решили подать иск в суд из-за этого названия.

Пока в пиццерии к подобному сообщению отнеслись с юмором.

Стоит отметить, что нынешнее название Лина чемпионов турнир получил в 1992 году. С момента основания в 1955 году он назывался "Кубок европейских чемпионов".