Піцерія Pizza Wolke одну зі своїх піц назвала Champignons League (Ліга печериць). Однак в УЄФА вирішили, що ця назва дуже співзвучна з назвою турніру, який вони організовують – Champions League (Ліга чемпіонів).

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Відтак в УЄФА вирішили подати позов до суду через цю назву.

Поки в піцерії до подібного повідомлення поставилися з гумором.

Варто відзначити, що теперішню назву Ліна чемпіонів турнір отримав в 1992 році. З моменту заснування в 1955 році він називався Кубок європейських чемпіонів.