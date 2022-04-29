УЕФА рассматривает передачу Украине квоты России на еврокубки, – журналист Болотников

Журналист Сергей Болотников заявил, что УЕФА действительно размышляет над распределением квот россиян в еврокубках. Однако окончательное решение пока не принято.

УАФ и УЕФА обсуждают этот вопрос

Болотников заявил, что на официальном уровне рассматривается вариант, чтобы отдать Украине квоту российских клубов на еврокубки.

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Игорь Цыганик сказал, что было бы классно отдать Украине квоту России в еврокубках. Я проверил эту информацию – это не только Цыганик с кем-то обсуждал,

– отметил журналист.

Но шансов немного, потому что между Россией и Украиной в рейтинге уходят еще Бельгия, Австрия и Шотландия.

"Это реально один из вариантов на официальном уровне, который обсуждается с УЕФА от имени наших футбольных властей. Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между нами и Россией есть еще Австрия. Если Россию выбрасывают из еврокубков, то по идее, квота России должна добраться до Австрии.Она может быть недовольна, могут быть какие-то разборки, еще Россия может пойти в CAS, и так далее.

Пока в УЕФА не готовы к каким-либо резким шагам. Они еще сами не понимают, что делать с россиянами после дисквалификации по еврокубкам и как делить их квоту", – добавил Болотников.

УЕФА дисквалифицировал все российские клубы по соревнованиям под своей эгидой. Однако срок действия этого решения не указан.