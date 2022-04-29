УАФ та УЄФА обговорюють це питання
Болотніков заявив, що на офіційному рівні розглядається варіант, щоб віддати Україні квоту російських клубів на єврокубки.
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Ігор Циганик сказав, що було б класно віддати Україні квоту Росії в єврокубках. Я перевірив цю інформацію – це не лише Циганик з кимось щось обговорював,
– зазначив журналіст.
Але шансів небагато, тому що між Росією та Україною в рейтингу йдуть ще Бельгія, Австрія та Шотландія.
"Це реально один із варіантів на офіційному рівні, який обговорюється з УЄФА від імені нашої футбольної влади. Але, як мені сказали, шансів не дуже багато, бо між нами та Росією є ще Австрія. Якщо Росію викидають з єврокубків, то, по ідеї, квота Росії має дістатися Австрії. Вона може бути незадоволена, можуть бути якісь розбірки, ще Росія може піти в CAS, і так далі.
Наразі в УЄФА не готові до якихось різких кроків. Вони ще самі не розуміють, що робити з росіянами після дискваліфікації з єврокубків і як ділити їхню квоту", – додав Болотніков.