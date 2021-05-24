УЕФА представила новый трофей Лиги конференций: все детали о турнире

Из сезона 2021/2022 в Европе будут три международных клубных турнира. В Лигу чемпионов и Лигу Европы добавилась и Лига конференций.

В УЕФА пытались привлечь большее количество клубов из Европы к матчам еврокубков. Поэтому участие в квалификации Лиги конференций примут клубы все 55 членов УЕФА.

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Отбор Лиги конференций

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 стран. Все они будут проходить этапы квалификации.

46 команд попадут в турнир, вылетев в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На групповом этапе выступят только 32 команды. Они будут разделены на восемь групп по четыре клуба.

Матчи будут проходить в четверг вечером. Тогда же, когда и матчи Лиги Европы.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, занявшие вторые места в своих квартетах, сыграют стыковые матчи с клубами, которые займут третьи места в группах Лиги Европы. Победители этих стыковых матчей выйдут в 1/8 финала.

Финал Лиги Европы запланирован на 25 мая 2022 года в Тиране.

Победитель Лиги конференций гарантирует себе место в групповом раунде Лиги Европы на следующий сезон.

Украину в дебютный сезон будут представлять два клуба – Колос и Ворскла. Обе команды стартуют с квалификации. Ворскла стартует со второго квалификационного раунда (жеребьевка – 16 июня, матчи – 22 и 29 июля), а Колос – с третьего квалификационного раунда (жеребьевка – 19 июля, матчи – 5 и 12 августа).

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Трофей для победителя

Лига конференций будет тесно связана с Лигой Европы. Поэтому и общий стиль нового турнира разработали похожим. При этом с представлением айдентики Лиги конференций, показали и обновленный стиль Лиги Европы.



Обновленный дизайн Лиги Европы и Лиги конференций / Иллюстрация УЕФА

Трофей Лиги Европы – это 11-килограммовый кубок высотой в 57,5 сантиметров. Он состоит из 32 шестиугольных пластин – по одному на каждого участника группового этапа. Эти пластины закручиваются от основания и вверх.

Дизайн трофея Лиги конференций разработала компания Pentagram, а брендовую айдентику – компания Turquoise. Оба агентства из Лондона.