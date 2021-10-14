УЕФА представил лучший гол сезона Лиги наций: видео

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил самый красивый гол Лиги наций. Лучшим голом финального раунда Лиги наций стал точный удар нападающего сборной Франции Карима Бензема.

Получив мяч на углу штрафной, Бензема обводящим ударом поразил дальнюю "девятку" испанцев и сравнял счет в игре.

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Видео гола Бензема

Напомним, что счет в решающем поединке открыли испанцы. На 64-й минуте отличился лидер Реала Сосьедад Микель Оярсабль. Бензема две минуты назад восстановил статус-кво, а за десять минут до финального свистка Килиан Мбаппе принес "трехцветным" победу – 2:1.

Результативность Бензема