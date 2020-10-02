УЕФА поддержал "Динамо", припомнив легендарный разгром "Барселоны": видео
Киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Команде Мирчи Луческу предстоит встретиться с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем", который тренирует Сергей Ребров.
УЕФА решил подбодрить болельщиков "Динамо". На официальном аккаунте организации в твитер появился краткий обзор легендарного поединка на "Камп Ноу", в котором украинская команда разгромила каталонский клуб со счетом 4:0.
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Тогда хет-трик на свой счет записал Андрей Шевченко, а Сергей Ребров забил четвертый гол в поединке.
"В качестве мотивации для фанов "Динамо" напоминаем, что было в 1997 году", – говорится в подписи под видео.
Календарь Лиги чемпионов
Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря.
Точный календарь матчей "Динамо" станет известен позже.
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