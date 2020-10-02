Київське "Динамо" дізналося суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Команді Мірчі Луческу доведеться зустрітися з "Барселоною", "Ювентусом" і "Ференцварошем", який тренує Сергій Ребров.

УЄФА вирішив підбадьорити вболівальників "Динамо". На офіційному акаунті організації в твітер з'явився короткий огляд легендарного поєдинку на "Камп Ноу", в якому українська команда розгромила каталонський клуб з рахунком 4:0.

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Тоді хет-трик на свій рахунок записав Андрій Шевченко, а Сергій Ребров забив четвертий гол у поєдинку.

"В якості мотивації для фанів "Динамо" нагадуємо, що було в 1997 році", – йдеться у підписі під відео.

Динамо Киев Барселона



В качестве мотивации для фанов @DynamoKyiv напоминаем, что было в 1997 году... #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/k3bqSMj7TX — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Календар Ліги чемпіонів

Матчі групового етапу пройдуть 20/21 жовтня, 27/28 жовтня, 3/4 листопада, 24/25 листопада, 1/2 грудня і 8/9 грудня.

Точний календар матчів "Динамо" стане відомий пізніше.