Футбол на паузе: УЕФА перенесла матчи сборной Израиля из-за военных действий

В субботу, 7 октября, боевики с движения ХАМАС атаковали Израиль. Они выпустили сразу более 2 тысяч ракет и оккупировали некоторые территории.

В ответ Израиль приступил к контртеррористической операции, а позже объявил войну. После этого правительство Израиля начало переносить спортивные мероприятия в стране.

К теме Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

Футбол в Израиле на паузе

Утром 9 октября ЦАХАЛ заявил, что Израиль вернул под контроль все населенные пункты на границе с Газой, а боевые столкновения нигде не происходят, однако ситуация остается напряженной.

На этом фоне стоял вопрос, будут ли проходить матчи сборной Израиля, которые запланированы уже в ближайшие дни. УЕФА приняла решение перенести международные поединки на территории страны, где пока ситуация не стабилизировалась. В организации сообщили, что новые даты будут согласованы позже.

Таким образом, в октябре не состоятся такие матчи в Израиле:

Израиль – Швейцария, квалификация Евро-2024 (12 октября)

Израиль – Эстония, квалификация Евро-2025 U21 (12 октября)

Израиль – Германия, квалификация Евро-2025 U21 (17 октября)

Мини-турнир в рамках квалификации Евро-2024 U17 (11-17 октября)

Также УЕФА еще не приняла окончательного решения по выездному матчу сборной Израиля в квалификации Евро-2024 против Косово, он должен состояться 15 октября.

Пока сборная Израиля занимает третье место в квалификационной группе I на Евро-2024. Подопечные Алона Хазана набрали 11 очков в шести матчах, уступая только Румынии (12) и Швейцарии (14). Кроме октябрьских матчей, Израиль должен еще сыграть с Румынией дома и Андоррой на выезде, матчи запланированы на 18 и 21 ноября соответственно. На чемпионат Европы попадут лучшие 2 команды группы.