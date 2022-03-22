УЕФА отреагировал на редактирование видео с демонстрацией солидарности с Украиной в России

Уж не является новостью, что российское телевидение пытается освещать все лишь со своей "правильной" стороны. Россияне прибегают к разным махинациям даже во время футбольных трансляций.

УЕФА рассматривает дальнейшие действия в отношении россиян

Футбольная ассоциация возмущена тем, что матчи Кубка Англии в выходные транслировали в прямом эфире в России.

К слову На российском телевидении заклеили плашку "Остановите вторжение" во время матча Реал – Барселона

Международное медиа-агентство (IMG) продало права на трансляцию в России. В преддверии матчей Кубка Англии были проведены переговоры с IMG, было предложено приостановить соглашение, но матчи все же транслировали на российском телевидении.

Там выражают обеспокоенность, что предстоящие товарищеские матчи Англии со Швейцарией в пятницу и Кот-д'Ивуар во вторник также могут транслироваться в России.

В УЕФА уверяют, что контролируют ситуацию и обсуждают дальнейшие действия. Некоторые страны Европы также выразили свою обеспокоенность.

УЕФА напомнил, что на российском телевидении во время трансляций матчей происходило редактирование видео с моментами протестов, демонстрацией солидарности с Украиной и флагами Украины на стадионах.

Также были изменены антивоенные сообщения на рекламных щитах.

Российский "Матч ТВ" заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы. Во время трансляции не было ни одной украинской символики.

Также на российском телевидении заклеили плашку "Остановите вторжение" во время матча Реал - Барселона. Эти слова заменили эмблемой и названием испанского чемпионата.