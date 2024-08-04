Украинцы расположились в топе: УЕФА обновил пятилетний рейтинг клубов Европы

УЕФА сформировал рейтинг лучших клубов Европы за пять лет. В списке также присутствуют украинские команды.

Первое место в рейтинге лучших клубов Европы в пятилетнем цикле. На втором месте располагается триумфатор Лиги Чемпионов прошлого сезона, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин – Реал Мадрид.

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Украинские клубы в рейтинге УЕФА

Лучшую позицию в рейтинге УЕФА среди украинских клубов занимает донецкий Шахтер. "Горняки" на 36-месте в списке лучших клубов Европы, хотя в прошлом году дончане занимали 27-е место.

Динамо Киев и луганская Заря попали в топ-100. Киевляне занимают 69-е место, тогда как луганчане расположились на 92-м. Также Кривбасс и Полесье получили рейтинговые баллы и оказались на 287-м месте в списке УЕФА.

В списке также есть клубы за которые выступают украинские футболисты. Рома в которую недавно перешел Артем Довбик на пятом месте, а Челси Михаила Мудрика закрывает топ-10.