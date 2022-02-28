УЕФА официально расторг соглашение с "Газпромом"
28 февраля 2022 , 19:59Читати новину українською
Источник:УЕФА
УЕФА расторг спонсорское соглашение с российской энергетической компанией "Газпром". Руководящий орган принял такое решение в ответ на вторжение России в Украину.
Спонсорское соглашение "Газпрома" с УЕФА действовало с 2012 года и стоило около 40 миллионов евро за сезон.
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"Сегодня УЕФА принял решение о прекращении партнерства с "Газпромом" во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнование национальных сборных УЕФА и Евро-2024", – говорится в заявлении.
Российский футбол страдает
- УЕФА и ФИФА 28 февраля объявили, что все российские сборные и клубы отстранены от участия в международном футболе.
- 25 февраля УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.
- Шальке также принял участие в игнорировании российских компаний после вторжения России на территорию Украины. Клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с "Газпромом".