В топ попали сразу два спасения украинца: УЕФА обнародовал лучшие сейвы дня ЛЧ – видео

Европейский футбольный союз выбрал лучшие спасения ворот по итогам игрового дня европейского турнира. Не обошли стороной и украинца.

УЕФА обнародовал самые топовые сейвы первого игрового дня 2-го тура Лиги чемпионов. Сразу два действия Анатолия Трубина вошли в список.

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У голкиперов свой мир

Лучшие футболисты мира имеют возможность продемонстрировать себя на самом высоком футбольном уровне. Если же полевые игроки могут в свой актив записать шедевральные голы, то голкиперам остается просто не пойти в минус, уверенно отстояв матч и попытавшись покинуть собственную рамку ворот нетронутой. Но вот их работа также заставляет болельщиков схватиться за голову в те моменты, когда сейвы сочетают эффектность и эффективность.

Прессслужба УЕФА выбрала несколько лучших спасений по итогам первого игрового дня Лиги чемпионов. В топ вошли и сейвы Анатолия Трубина, который стал неотъемлемой частью основного состава Бенфики ( "орлы" минимально уступили миланскому Интеру (1:0 ). Стоит отметить, что украинский голкипер – единственный, чьи действия попали в подборку два раза.

Компанию Анатолию составили также такие топовые исполнители, как Свен Ульрайх (Бавария), Ян Зоммер (Интер), Брис Самба (Ланс) и Кепа Аррисабалага (Реал). Интересно, что из списка только команда Трубина не смогла одержать победу.

Видео лучших сейвов:

Напомним, что Бенфика проиграла две стартовые встречи в Лиге чемпионов. уступили австрийцам 0:2 ). "Орлы" занимают последнюю строчку в своей группе. Лиссабонцев опередили Реал Сосьедад (4 очка), Интер (4 очка) и РБ Зальцбург (3 очка). Следующий матч португальцы сыграют в рамках самого престижного клубного турнира 24 октября в домашних стенах с испанцами.