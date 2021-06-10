В УЕФА объяснили, почему запретили "Героям слава" на форме сборной Украины

В УЕФА впервые прокомментировали решение запретить на форме сборной Украины слоган "Героям слава". Решение было принято после жалоб Российского футбольного союза (РФС).

УЕФА не требует изменений по карте и "Слава Украине"

УЕФА ответил на запрос украинского издания Tribuna.com. Россия пыталась оспорить не только слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", но и контуры карты Украины, нанесенные на форму Украины.

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Россиянам не понравилась карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом.

В УЕФА в ответ на запрос Tribuna.com заявили, что элемент формы с картой ничего не нарушает. Также УЕФА не требует каких-либо изменений слогана "Слава Украине".

УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины,

– говорится в сообщении.

Что не так с "Героям слава"

В УЕФА сообщили, что слоган "Героям слава" был утвержден в конце 2020 года.

Там заявили, что не изучили взаимосвязь между двумя фразами – "Слава Украине" и "Героям слава". В УЕФА считают, что их сочетание несет политический контекст.

"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст", – говорится в сообщении.

Сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет на Евро-2020.

Экипировку прокомментировал российский президент Владимир Путин. В интервью пропагандистов Кремля на вопрос, "задела" ли его форма украинской национальной команды, он сказал, что "нет".

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА. Хотя в УЕФА убеждали, что форма Украины ничего не нарушает, 10 июня там приняли решение против нас.

Поэтому в УЕФА приняли решение, что слоган "Героям слава" должен быть удален, чтобы форму можно было использовать на матчах под эгидой УЕФА.