В УЕФА неожиданно изменили арбитра матча Спартак – Бенфика в Лиге чемпионов

В среду, 4 августа, в Москве состоится матч между российским Спартаком и португальской Бенфикой. В УЕФА решили срочно заменить арбитров этого матча.

Сначала в УЕФА на матч Спартак – Бенфика назначили испанскую бригаду арбитров во главе с Карлосом Дель Серро. Однако теперь на этом матче будет работать сербская бригада арбитров. Главным арбитром на поле будет Срджан Йованович. На линиях ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр Новак Симович.

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Матч квалификации Лиги чемпионов Спартак – Бенфика состоится 4 августа в Москве. Начало встречи – в 20:00. Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Стоит отметить, что за Бенфику выступает украинский нападающий Роман Яремчук. Однако он не попал в заявку на матч и не отправился с командой в Москву.

Победитель этой пары в плей-офф квалификации сыграет против победителя пары ПСВ – Мидтьюлланд.