Спочатку в УЄФА на матч Спартак – Бенфіка призначили іспанську бригаду арбітрів на чолі з Карлосом Дель Серро. Однак тепер на цьому матчі працюватиме сербська бригада арбітрів. Головним арбітром в полі буде Срджан Йованович. На лініях йому допомагатимуть Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Четвертий арбітр Новак Сімович.

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Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Спартак – Бенфіка відбудеться 4 серпня в Москві. Початок зустрічі – о 20:00. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Лісабоні.

Варто відзначити, що за Бенфіку виступає український нападник Роман Яремчук. Однак він не потрапив до заявки на матч і не відправився з командою до Москви.

Переможець цієї пари у плей-офф кваліфікації зіграє проти переможця пари ПСВ – Мідтьюлланн.