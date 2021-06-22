УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матчи Евро-2020 Германия – Венгрия

УЕФА не разрешил подсветить "Альянц Арену" в Мюнхене (Германия) в день матча Евро-2020. В среду, 23 июня, в Мюнхене состоится матч группы F между сборными Германии и Венгрии.

УЕФА увидел политический контекст

Организация сообщила, что запрос мэра Мюнхена Дитера Райтера по этому вопросу был отклонен.

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УЕФА – организация, далекая от вопросов политики и религии, действующей в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его,

– говорится в заявлении организации.

УЕФА предложил подсветить стадион цветами радуги 28 июня – в Christopher Street Day. В этот день представители ЛГБТ проводят парад и фестиваль. Также это можно будет сделать в период с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить неделя прайда.

Реакция Венгрии

Решение УЕФА уже прокомментировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Слава богу, что в европейском футбольном руководстве все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение,

– цитирует Сийярто в твиттере Саймон Эванс.

Почему решили подсветить "Альянц Арену"

Как сообщало DW, 15 июня парламент Венгрии принял закон, запрещающий обмен информацией, что считается пропагандой гомосексуализма или небинарнои гендерной идентичности среди лиц в возрасте до 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили говорить на уроках о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

Учитывая, что 23 июня в Мюнхене сыграет сборная Венгрии, члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на арене подсветки в цветах радуги.

Германия продолжит акцию в поддержку ЛГБТ

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер продолжит свою акцию в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

35-летний Нойер использовал ЛГБТ-повязку во время первых двух матчей Евро-2020. Игрок Баварии снова наденет повязку в цветах ЛГБТ на матч Евро-2020 с Венгрией.

Сообщалось, что УЕФА может наказать Германию за повязку Нойера. Однако в футбольном союзе прекрати расследование инцидента.