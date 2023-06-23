Цыганков будет кусать локти: УЕФА не допустил испанский клуб в еврокубки из-за договорных матчей

Европейский орган решил наложить санкции на испанскую Осасуну. Именно команда из Памплоны не пустила Жирону в Лигу конференций.

В прошлом сезоне испанский клуб Осасуна впервые за 15 лет квалифицировался в еврокубки. Подопечные Ягобы Арасате заняли седьмое место в Ла Лиге, что дает право сыграть в Лиге конференций.

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В последнем туре клуб из Памплоны обыграл Жирону Виктора Цыганкова и лишил ее шанса на еврокубки. Впрочем, скорее всего УЕФА не допустит Осасуну в еврокубки.

Причиной такого решения стало дело об организации Осасуной договорных матчей в сезоне 2013-2014. В том сезоне клуб не смог спастись и вылетел в Сегунду.

В 2020-м суд вынес тюремные приговоры четырем экскерующим Осасуны и нескольким бывшим игрокам. Тот же экспрезидент Мигель Таверна получил 6,5 лет тюрьмы.

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Осасуна не согласна с решением УЕФА и будет подавать апелляцию. В случае недопуска клуба из Памплоны путевку в Лигу конференций получит Атлетик Бильбао, финишировавший восьмым. А вот Жирона оказалась десятой.