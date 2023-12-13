УЕФА обвиняет украинских болельщиков в расистском поведении во время матча с Италией в 6 туре отбора на чемпионат Европы-2024. Игра прошла 20 ноября 2023 года.

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Сколько имеет выплаты УАФ

УАФ должен заплатить 20 000 евро, а также вынужден будет закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА.

"Украинская ассоциация футбола должна уведомить УЕФА до начала матча сектора, которые будут закрыты. Минимальное количество закрытых мест – 5000", – говорится в заявлении.

Уже не первое наказание