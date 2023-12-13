УЕФА обвиняет украинских болельщиков в расистском поведении во время матча с Италией в 6 туре отбора на чемпионат Европы-2024. Игра прошла 20 ноября 2023 года.
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Сколько имеет выплаты УАФ
УАФ должен заплатить 20 000 евро, а также вынужден будет закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА.
"Украинская ассоциация футбола должна уведомить УЕФА до начала матча сектора, которые будут закрыты. Минимальное количество закрытых мест – 5000", – говорится в заявлении.
Уже не первое наказание
- Ранее УЕФА наказал Украину частичным закрытием трибун. Это решение было принято по итогам матчей украинской сборной с Англией (1:1) и Италией (1:2) в сентябре.
- Тогда в УЕФА отметили, что причиной такого решения против Украины стал расизм со стороны болельщиков сине-желтых на сентябрьских поединках отбора.
- Кроме того, УАФ оштрафовали на 20 тысяч евро, а также запретили продавать билеты болельщикам на следующий выездной поединок. Отдельно УАФ оштрафован за фейерверки (5 тысяч евро) и блокировку проходов (8 тысяч евро).