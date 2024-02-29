Комитет УЕФА по контролю, этики и дисциплины, рассмотрев несколько последних матчей, состоявшихся в рамках европейских кубков, принял решение наложить наказание на французский клуб Марсель в связи с обвинениями, касающиеся их игрока в во время выездного матча против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

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Какое наказание ожидает Марсель

В частности, было решено оштрафовать Марсель на 50 тысяч евро и запретить продажу билетов для фанатов на один выездной матч в рамках европейских турниров.

Запрет на продажу билетов является временным и установлен на период двух лет с момента принятия решения.

Причиной этого наказания стало массовое зажжение пиротехники фанатами "Марселя" во время игры с "горняками".

Шахтер вылетел из Лиги Европы