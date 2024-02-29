Комитет УЕФА по контролю, этики и дисциплины, рассмотрев несколько последних матчей, состоявшихся в рамках европейских кубков, принял решение наложить наказание на французский клуб Марсель в связи с обвинениями, касающиеся их игрока в во время выездного матча против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
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Какое наказание ожидает Марсель
В частности, было решено оштрафовать Марсель на 50 тысяч евро и запретить продажу билетов для фанатов на один выездной матч в рамках европейских турниров.
Запрет на продажу билетов является временным и установлен на период двух лет с момента принятия решения.
Причиной этого наказания стало массовое зажжение пиротехники фанатами "Марселя" во время игры с "горняками".
Шахтер вылетел из Лиги Европы
- Напомним, что по сумме двух встреч донецкий Шахтер завершил выступления в Лиге Европы, а Марсель прошел в 1/8 финала.
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- В 1/8 финала Марсель сыграет против Вильярреала.
- Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 марта, ответные поединки – 14 марта. Финал Лиги Европы УЕФА пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия).