Топ-клубам Европы грозит исключение из еврокубков: кто попал в "черный список" УЕФА

Серьезные проблемы угрожают десяти клубам Европы. УЕФА может применять санкции из-за нарушения финансового фейр-плей.

В пятницу, 22 декабря, стало известно о возможных санкциях УЕФА в отношении испанской Барселоны. В ходе расследования были обнаружены подозрительные банковские счета по увеличению дохода каталонского клуба, а также другие финансовые операции.

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Барселона на грани исключения из ЛЧ

По информации Marca, следователи изучают финансовую отчетность десяти клубов, в том числе Барселоны, ПСЖ, Манчестер Сити, Милан. Из-за возможных нарушений правил фэйр-плей вышеназванные клубы могут быть исключены из еврокубков.

Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в феврале 2024 года. Пока нет официальных комментариев УЕФА. Интересно, что утечка информации о возможной дисквалификации 10 клубов произошла после вынесения решение Европейского суда по злоупотреблениям УЕФА и ФИФА, блокировавших создание Суперлиги

По словам некоторых руководителей УЕФА, которых цитирует немецкое издание Welt am Sontang, экономическая ситуация в Барселоне катастрофическая.

Отметим, что исключение топ-клубов из еврокубков может сыграть в пользу создания Суперлиги. Сейчас новый турнир поддержали только два клуба – Реал и Барселона. Однако ситуация может измениться после решения УЕФА.