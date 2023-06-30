Все закончится гораздо раньше: УЕФА внес определенные коррективы в формат розыгрыша Суперкубка Европы

Европейский союз решил минимально изменить положение матча за Суперкубок. Победителя теперь узнают раньше.

В поединке за Суперкубок не будет эксратаймов. Матч за престижный европейский трофей сразу может перейти к наиболее интригующей части.

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Без лишней траты времени

Европейский футбольный союз принял решение об изменении формата проведения матча за Суперкубок Европы. Теперь, если коллективы сыграют в ничью в финальном поединке, то их сразу будет ждать серия послематчевых пенальти. То есть, команды обойдутся без дополнительных таймов, а таким образом сэкономят и 30 минут своего и чужого времени. Нововведение никак не повлияет на основную часть игры, а только ускорит определение победителя.

Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы. Но стоит отметить, что ранее гуляла информация, что УЕФА планировала ввести еще одного кандидата на престижный трофей, а именно победителя Лиги конференций. То есть обладатели титула ЛЕ и ЛК играть в полуфинале за право посоревноваться в финале с победителем ЛЧ и Суперкубок Европы.

В этом году, 16 августа в Пирее (Греция) состоится очередной разыгравший престижного европейского трофея, в котором сойдутся английский Манчестер Сити (победитель ЛЧ 2022/2023) и Севилья (победитель Лиги Европы 2022/2023).

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