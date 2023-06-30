Все закончится гораздо раньше: УЕФА внес определенные коррективы в формат розыгрыша Суперкубка Европы

30 июня 2023, 13:13
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Источник:

УЕФА

Европейский союз решил минимально изменить положение матча за Суперкубок. Победителя теперь узнают раньше.

В поединке за Суперкубок не будет эксратаймов. Матч за престижный европейский трофей сразу может перейти к наиболее интригующей части.

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Без лишней траты времени

Европейский футбольный союз принял решение об изменении формата проведения матча за Суперкубок Европы. Теперь, если коллективы сыграют в ничью в финальном поединке, то их сразу будет ждать серия послематчевых пенальти. То есть, команды обойдутся без дополнительных таймов, а таким образом сэкономят и 30 минут своего и чужого времени. Нововведение никак не повлияет на основную часть игры, а только ускорит определение победителя.

Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы. Но стоит отметить, что ранее гуляла информация, что УЕФА планировала ввести еще одного кандидата на престижный трофей, а именно победителя Лиги конференций. То есть обладатели титула ЛЕ и ЛК играть в полуфинале за право посоревноваться в финале с победителем ЛЧ и Суперкубок Европы.

В этом году, 16 августа в Пирее (Греция) состоится очередной разыгравший престижного европейского трофея, в котором сойдутся английский Манчестер Сити (победитель ЛЧ 2022/2023) и Севилья (победитель Лиги Европы 2022/2023).

Последние обладатели Суперкубка УЕФА

  • 2009 год – Барселона (преодолела Шахтер 1:0), стадион в Монако.
  • 2010-й – Атлетико (победил Интер 0:2), стадион в Монако.
  • 2011 -ый – Барселона (преодолела Порту 2:0), стадион в Монако.
  • 2012 -ый – Атлетико (победил Челси 1:4), стадион в Монако.
  • 2013-й – Бавария (преодолела Челси (2:2) в серии пенальти), стадион в Прага, Чехия.
  • 2014-й Реал (победил Севилью 2:0), стадион в Кардиффи, Уэльс.
  • 2015-й Барселона (преодолела Севилью 5:4) стадион в Тбилиси, Грузия.
  • 2016-й Реал (победил Севилью 3:2), стадион в Тронгейме, Норвегия.
  • 2017-й Реал (преодолел МЮ 2:1), стадион в Скопье, Северная Македония.
  • 2018-й Атлетико (победил Реал 2:4), стадион в Таллинне, Эстония.
  • 2019-й Ливерпулю (одолел Челси (2:2) в серии пенальти), стадион в Стамбул, Турция.
  • 2020-й Бавария (победила Севилью 2:1), стадион в Будапешт, Венгрия.
  • 2021-й Челси (преодолел Вильярреал (1:1) в серии пенальти), стадион в Белфасте, Северная Ирландия.
  • 2022-й – Реал (победил Айнтрахт 2:0), стадион в Хельсинки, Финляндия.
Автор: Роман Колодрубський