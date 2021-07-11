УЕФА хочет радикально увеличить количество участников на Евро-2028

УЕФА второй раз за последние несколько лет планирует расширить количество участников финальной стадии чемпионата Европы. Новый формат евро может включать 32 команды.

Более половины членов УЕФА будет играть на Евро

Решение о расширении чемпионата Европы до 32 команд должны принять до 2023 года. Изменения могут вступить в силу с 2028 года.

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Членами организации являются 55 стран, участвующих в отборе. Если примут решение о расширении финала Евро, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.

Только в 2016 году чемпионат Европы расширили с 16 до 24 команд. Последний раз евро с 16 участниками совместно провели Польша и Украина в 2012 году.

УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.

Чемпионат Европы – не единственный турнир, который решили расширить. На чемпионате мира, начиная с 2026 года, будет 48 команд вместо 32.

УЕФА сможет делегировать в Мексику, Канаду и США 16 сборных.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля. Решающий поединок Италия – Англия состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало в 22: 00.