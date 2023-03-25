Исполнительный комитет УЕФА намерен обсудить вопрос исключения сборной Беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Участие в квалификации "Белых крыльев" может быть использовано впоследствии в качестве пропаганды.

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Не место в цивилизованном мире

Ранее представители Европарламента в своем обращении отмечали, что "сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован президентом страны Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе". В свою очередь, президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на требование Европарламента отстранить приспешников России от соревнований под эгидой союза. Словенский глава направил письмо более 100 депутатам, где отметил, что намерен обсудить ситуацию Беларуси на ближайшем заседании Исполкома, которое состоится 4 апреля в Лиссабоне.

Беларусь в отборе к Евро-2024