Виконавчий комітет УЄФА планує обговорити питання виключення збірної Білорусі з відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024. Участь у кваліфікації "Білих крил" може згодом бути використана в якості пропаганди.

Варте уваги Ярмоленко пожартував з Караваєвим напередодні матчу з Англією: кумедне відео

Не місце у цивілізованому світі

Раніше представники Європарламенту у своєму зверненні зазначали, що "сам факт участі збірної Білорусі у турнірі під егідою УЄФА пізніше буде використаний президентом країни Олександром Лукашенком та його пропагандистською командою, щоб довести, що він добре прийнятий у міжнародній спільноті".

У свою чергу президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на вимогу Європарламенту відсторонити поплічників Росії від змагань під егідою спілки. Словенський очільник надіслав лист понад 100 депутатам, де зазначив, що має намір обговорити ситуацію Білорусі на найближчому засіданні Виконкому, який відбудеться 4-го квітня у Лісабоні.

Білорусь у відборі до Євро-2024