УЕФА отменил дисквалификацию испанского клуба: представитель Ла Лиги готовится к еврокубкам

Испанская Осасуна смогла отстоять свое право участвовать в Лиге конференций. Спортивный арбитражный суд (CAS) учел все предоставленные доказательства.

Седьмая команда Ла Лиги сезона 2022/23 имела в своей истории неприятный инцидент с договорными матчами. Это стало поводом к отстранению Осасуны от еврокубков.

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Неожиданное решение УЕФА

Однако руководство "красных" не согласилось с таким выводом. Испанцы предоставили доказательства Спортивному арбитражному суду, принявшему решение в пользу Осасуны.

Учитывая новые обстоятельства, УЕФА решил аннулировать дисквалификацию. Функционеры пришли к выводу, что Осасуна "стала жертвой событий, произошедших почти десять лет назад".

Таким образом, клуб из Памплоны впервые за 16 лет сыграет в еврокубках. 7 августа представители "красных" будут участвовать в жеребьевке раунда плей-офф Лиги конференций, где узнают своего соперника. Отметим, что победители матчей плей-офф получат путевку в групповой раунд.

Напомним, что инцидент с договорными матчами произошел с Осасуной в сезоне 2013/14. Тогда команда сражалась за сохранение места в элитном дивизионе, но в итоге вылетела из Ла Лиги. Виновники махинаций получили тюремные приговоры, в том числе тогдашний президент Осассуны Мигель Таверна попал за решетку на 6,5 лет.

. Представитель Украины в Лиге конференций полтавска Ворскла начнет турнир со 2-го квалификационного раунда. Соперником подопечных Виктора Скрипника будет грузинская Дела. Матч состоится в четверг, 27 июля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по киевскому времени.