Тренер поставил подножку игроку соперника во время матча в Аргентине: курьезное видео

Матч 11 тура чемпионата Аргентины Годой Крус – Велес Сарсфилд запомнился скандальным моментом с участием тренера гостей. Наставник Велеса решил помочь команде победить, но сделал только похуже.

Удивительный фол от тренера

30 июля аргентинские команды расписали мировую со счётом 1:1. Однако не голы больше всего запомнились в поединке, пишет 24 канал.

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После экватора второго тайма в игру вступил тренер Велеса Сарсфилда Александер Молина. Наставник гостей, находившийся у границ поля, сделал подножку сопернику, который с мячом как раз прорывался по этому флангу.

Наставник сорвал потенциально опасную атаку. За что поплатился.

Этот момент увидел главный арбитр матча, мгновенно свистком остановивший игру. Судья изъял тренера-разбойника из технической зоны. Тренер даже не спорил с рефери.

Видео скандального момента

После 11-го тура Велес Сарсфилд с 9 очками идет лишь 3-м среди 28 клубов, а Годой Крус имеет в своем активе 18 пунктов и занимает высокую 4-ю позицию.

Кстати, Медина возглавляет Велес с конца мая 2022 года. Во главе команды провел уже 14 поединков.