Различные взгляды на трансферную политику

Словесная перепалка между главным тренером Торино Иваном Юричем и спортивным директором Давиде Вагнати переросла в драку. У представителей команды не сходится мнение по поводу трансферной политики клуба, пишет 24 канал.

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Наставник "быков" не устраивает отсутствие качественного усиления команды. А спортивный директор не разделяет таких взглядов Юрича.

Пылкий коуч несколько раз оттолкнул Вагнати, очень эмоционально что-то объяснявший тренеру. Тогда после ссоры между ними вспыхнула потасовка. Кто-то из персонала клуба подбежал, чтобы разнять Юрича и Вагнатия. Однако крики не утихали.

Видео толкотни попало в интернет. Кому-то из гостиничного комплекса удалось занять этот скандальный момент.

Спортивный директор объяснял, что стоит на его стороне и постоянно защищает Юрыча от президента Торино. В ответ слышал нецензурные слова.

Видео драки представителей Торино

Впереди у Торино еще будет один товарищеский матч против Ниццы. После этого "быки" стартуют в Кубке Италии и Серии А. В первом туре чемпионата страны клуб Юрича сыграет на выезде против Моццы (13 августа).