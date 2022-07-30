Дивний фол від тренера

30 липня аргентинські команди розписали мирову з рахунком 1:1. Однак не голи найбільше запам'ятались у поєдинку, пише 24 канал.

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Після екватора другого тайму у гру вступив тренер Велеса Сарсфілда Александер Моліна. Наставник гостей, який перебував біля меж поля зробив підніжку супернику, який з м'ячем якраз проривався по цьому флангу.

Наставник зірвав потенційно небезпечну атаку. За що поплатився.

Цей момент побачив головний арбітр матчу, який миттєво свистком зупинив гру. Суддя вилучив тренера-розбійника з технічної зони. Тренер навіть не сперечався з рефері.

Відео скандального моменту

Після 11-го туру Велес Сарсфілд із 9 очками йде лише 3-м серед 28-ми клубів, а Годой Крус має у своєму активі 18 пунктів та посідає високу 4-ту позицію.

До слова, Медіна очолює Велес із кінця травня 2022 року. На чолі команди провів вже 14 поєдинків.