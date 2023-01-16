Тоттенхэм и Арсенал – непримиримые команды в чемпионате Англии, а матч между ними называется "дерби северного Лондона". 15 января 2023 команды сыграли очередной матч друг против друга на стадионе "Тоттенхэм". И все закончилось победой команды Александра Зинченко.

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Но матч отметился не только голами или моментами. А также неадекватным поведением одного из болельщиков. В конце встречи фанат "шпор" смог выбраться на рекламный щит позади ворот Арсенала. И когда голкипер Аарон Рамсдейл подошел взять мяч, чтобы ввести его в игру, копнул футболиста в спину. Нанести больше ударов помешали сразу вмешавшиеся стюарды.

Видео удара болельщика вратаря Арсенала во время матча

Теперь этим делом занимается полиция. По всей вероятности, этому болельщику запретят посещать стадион Тоттенхэма.

"Мы ошеломлены поведением болельщика, который пытался напасть на голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла в конце сегодняшнего матча. Насилие в любой форме не имеет места в футболе. Клуб просмотрел записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет сотрудничать с полицией, Арсеналом и Аароном Рамсдейлом, чтобы принять самые строгие возможные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона "Тоттенхэм", – говорится в официальном заявлении Тоттенхэма.