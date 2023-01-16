Тоттенхем та Арсенал – непримиримі команди в чемпіонаті Англії, а матч між ними називається "дербі північного Лондону". 15 січня 2023 року команди зіграли черговий матч один проти одного на стадіоні "Тоттенхем". І все закінчилося перемогою команди Олександра Зінченка.

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Та матч відзначився не лише голами чи моментами. А також неадекватною поведінкою одного з вболівальників. Наприкінці зустрічі фанат "шпор" зумів вибратися на рекламний щит позаду воріт Арсенала. І коли голкіпер Аарон Рамсдейл підійшов взяти м'яч, щоб ввести його в гру, копнув футболіста в спину. Завдати більш ударів завадили стюарди, які одразу втрутилися.

Відео удару вболівальника воротаря Арсеналу під час матчу

Тепер цією справою займається поліція. Цілком ймовірно, що цьому вболівальнику заборонять відвідувати стадіон Тоттенхема.

"Ми приголомшені поведінкою вболівальника, який намагався напасти на голкіпера Арсеналу Аарона Рамсдейла в кінці сьогоднішнього матчу. Насильство в будь-якій формі не має місця у футболі. Клуб переглянув записи з камер відеоспостереження, щоб ідентифікувати вболівальника, і співпрацюватиме з поліцією, Арсеналом і Аароном Рамсдейлом, щоб вжити найсуворіших можливих заходів, включаючи негайну заборону на відвідування стадіону "Тоттенхем", – йдеться в офіційній заяві Тоттенхема.